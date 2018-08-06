ФТС подсчитала количество уничтоженной санкционной продукции за четыре года

Москва, 6 августа. Практически 15 тысяч тонн продуктов, запрещенных к ввозу на территорию РФ в рамках продовольственного эмбарго, были найдены и ликвидированы в течение последних двух с половиной лет. Об этом рассказали в понедельник в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По информации ведомства, два года назад специальные мобильные группы нашли и уничтожили примерно 3 тысячи тонн запретной продукции, в минувшем году — 10,4 тысяч тонн. За первые шесть месяцев нынешнего года было зафиксировано 4,1 тысячи тонн санкционных продуктов, передает РИА Новости.

В ведомстве ранее рассказывали о довольно забавных и нелепых способах провоза запрещенной продукции в Россию.

Например, в Смоленской области мобильные группы задерживали легковые автомобили и фуры, в которых под видом шин пытались провозить польские яблоки и замороженный шпик, замаскированный мукой.

Продукты также пытаются провезти под видом лекарственных препаратов, воды и пива. Отмечается, что среди методов провоза санкционной продукции есть и транзит продовольствия. Например, в минувшем году Смоленская таможня обнаружила три вагона с европейской сгущенкой, финишным пунктом которой должен был стать Узбекистан.

Напомним, продовольственное эмбарго России в ответ на западные ограничения действует уже четыре года. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года против продовольствия из Соединенных Штатов, Европейского союза, Канады, Австралии, а также Норвегии.