Ученые узнали, какие люди чаще становятся жертвами мошенников

Москва, 6 августа. Зарубежные нейропсихологи объяснили, почему некоторые люди склонны стать жертвой мошенников. Об этом сообщается в статье Journal of Experimental Psychology.

В последние годы в мире стали невероятно распространенными лотереи, тотализаторы, различные массовые аферы. Кроме того, люди ежедневно получают спам. Многие знают, что приходящие на электронную почту подобные сообщения относятся к сфере мошенничества, в связи с чем удаляют их. Но далеко не все люди поступают аналогичным образом.

Ради эксперимента эксперты создали четыре версии мошеннического письма с целью узнать, чем будут руководствоваться люди, которые ответят на него. В итоге 48% участников были готовы связаться с мошенником и помочь ему в беде. В основном это были люди молодого возраста и, как правило, менее образованные, сообщает издание Planet Today.

Напомним, ранее ученые подсчитали, сколько минут сна теряет человек из-за Интернета.