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Необычный автомобиль «Тяни-толкай» с двойным управлением представили в Новокузнецке
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    Необычный автомобиль «Тяни-толкай» с двойным управлением представили в Новокузнецке

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    Необычный автомобиль «Тяни-толкай» с двойным управлением представили в Новокузнецке

    Новокузнецк, 6 августа. Финал областных соревнований профмастерства водителей пассажирского транспорта прошел в Новокузнецке.

    Жителей и гостей города привлек автомобиль из образцов техники проекта «Автоленд» под названием «Тяни-толкай 09 лимузин», который представил изобретатель Евгений Федоскин. Собравшиеся на мероприятии очень часто фотографировались с необычным авто и изучали его конструкцию.

    Как отметил изобретатель, автомобиль — достаточно неплохой аттракцион для любых центров развлечений. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на nk.life.

    Автор: Алексей Громов
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