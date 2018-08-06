Необычный автомобиль «Тяни-толкай» с двойным управлением представили в Новокузнецке

Новокузнецк, 6 августа. Финал областных соревнований профмастерства водителей пассажирского транспорта прошел в Новокузнецке.

Жителей и гостей города привлек автомобиль из образцов техники проекта «Автоленд» под названием «Тяни-толкай 09 лимузин», который представил изобретатель Евгений Федоскин. Собравшиеся на мероприятии очень часто фотографировались с необычным авто и изучали его конструкцию.

Как отметил изобретатель, автомобиль — достаточно неплохой аттракцион для любых центров развлечений. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на nk.life.