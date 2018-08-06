Эксперт объяснил, чем могут являться яркие объекты в небе над Югрой

Ханты-Мансийск, 6 августа. Неизвестные светящиеся объекты в небе над Ханты-Мансийским автономным округом, кадры с которыми попали в Сеть, вероятно, являются фрагментом космического мусора.

Об этом рассказал популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Сообщения о загадочных объектах в небе появились 4 августа. Пользователи социальных сетей из Сургута и Нефтеюганска выкладывали ролики с пролетающими по небу светящимися осколками.

Как пишет РИА Новости, по словам Егорова, нужно учитывать направление полета и скорость. По его словам, проанализировав эти данные, можно сказать, что это был космический мусор. Эксперт добавил, что болиды движутся примерно в два раза быстрее.

При этом размер светящегося объекта был довольно крупный, «но в целом — ничего сверхъестественного». Ранее в региональном МЧС заявили, что данных, связанных с падением с неба неизвестных объектов, не поступало.