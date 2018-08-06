Совет Европы будет контролировать работу украинских СМИ во время выборов президента

Брюссель, 6 августа. Совет Европы наймет международных и национальных консультантов для анализа работы украинских СМИ во время предвыборной компании в стране.

Консультанты займутся анализом украинского законодательства в сфере СМИ, контентом украинских медиа, а также оценят ситуацию с безопасностью журналистов в стране. Международная группа консультантов проведет схожую работу, но не на Украине, а в странах Европы, сообщает RТ.

По словам экспертов, подобная работа нужна Совету Европы, чтобы получить объективную информацию о ходе голосования и предвыборной гонке. Европейцы считают, что Киев будет оказывать давление на СМИ, заставляя журналистов искажать информацию. Как сообщил политолог Александр Асафов, Совет Европы хочет получить свои источники, «а как они будут называться — неважно».

Кроме того, европейцы хотят заставить Киев показать видимость демократичности выборов. По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, в Европе всем понятно, что выборы на Украине будут проходить с демонстрацией нарушения стандартов в сфере прав и свобод СМИ.

«Они заранее информируют украинскую сторону о том, что готовятся осуществлять такой мониторинг с целью того, чтобы власть хотя бы попыталась сделать видимость демократичности в разрезе СМИ», — сообщил Денисов.

Напомним, что первый тур президентских выборов на Украине пройдет 31 марта 2019 года.

Отметим, что европейцы уделят особое внимание безопасности журналистов. Ранее генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес заявил, что Украина сегодня является лидером по показателям запугивания и дискриминации в отношении журналистов. По данным EFJ, 14% нарушений в отношении журналистов по всей Европе были совершены на территории Украины, тогда как средний показатель по другим европейским странам составляет всего 4%.