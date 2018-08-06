Из Бельгии на войну: ФАН рассказывает историю добровольца в Донбассе

Донецк, 6 августа. Батальон «Пятнашка» в ДНР знаменит не только своими военными подвигами, но и яркими персонами из разных стран мира. Федеральное агентство новостей публикует историю бельгийского добровольца, который приехал защищать Донбасс вместе со своими неразлучными друзьями — кошками Мини и Чиппи.

Ксавьер Фредерик Люран Франкен приехал в Донецк всего десять дней назад. Своей целью он видит «борьбу с империализмом против Америки», которая, по его мнению, спровоцировала раскол Украины по примеру Сирии и Ливии.

«Я понял, что выбрал правильную сторону, когда увидел, что происходящее на Украине идет по той же схеме, как и при конфликтах в других странах. Сейчас американцы не ведут войн, используя свою армию напрямую. Американцы стравливают народы, чтобы сделать путч и сбросить избранную демократическим путем власть, приводя к ней безумцев. А последние видят войну как единственный способ удержаться у власти», — считает Ксавьер.

Поездка в ДНР далась бельгийцу нелегко — нужно было оформить двойную визу, но из-за ошибок в визовом центре Бельгии ему пришлось несколько раз ездить из Донецка в Ростов, чтобы уладить вопросы в министерстве иностранных дел РФ.

Путешествие с «плохой девочкой» и женой Микки Мауса

Доброволец из Бельгии с двумя кошками в охапке спровоцировал всеобщее любопытство. Черно-белую пушистую красавицу зовут Минни, а кошку с тигровым окрасом — Чиппи. Ксавьер отметил, что в переводе с французского ее кличка означает «плохая девочка», но это сленговое выражение используется как комплимент для представительниц прекрасного пола.

«На границе меня с котами принимали за сумасшедшего, но Минни и Чиппи для меня как дети. Я был с ними много лет, и нам всем хорошо вместе. Сейчас они живут со мной в казарме, где помимо них много животных. Они хорошо накормлены и с ними хорошо обращаются », — улыбается бельгиец.

Соседи Ксавьера хорошо отреагировали на такое пополнение в казарме. Животные еще не привыкли к такому количеству людей вокруг и прячутся днем, но как только в комнате выключается свет и звучит команда «отбой», кошки прыгают к ребятам на кровати.

«Избалованные всеобщие любимицы», — цокает языком бельгиец.

«Если меня притащат на бельгийский трибунал как наемника, это будет смешно»

По словам бельгийца, в какой-то момент иностранным добровольцам было достаточно сложно приехать в Донбасс из-за политических оговорок. Но полтора года назад он обратился за советом к военнослужащему «Пятнашки» Эрвану Кастелю (французский доброволец. — Прим. ФАН), после чего привел в порядок свои дела на родине, кое-что продал и приехал в ДНР.

Некоторый опыт в военном деле у Ксавьера уже есть — он служил в армии Бельгии и получил звание сержанта. Его специальность — саперное дело, но в «Пятнашке» он хочет выучиться на снайпера.

Франкен — первый бельгиец, который приехал воевать за ДНР. Он понимает риск, на который идет: украинские спецслужбы вычисляют иностранных добровольцев и публикуют их досье на своих сайтах, называя наемниками. Таким образом, неизвестно, сможет ли кто-нибудь из них вернуться на родину и не оказаться за решеткой за то, что помог защищать невинных людей.

«С другой стороны, если бельгийский трибунал объявит меня наёмником, это будет просто смешно. Здесь я буду получать 200 евро в месяц, а в Бельгии зарабатывал 1000 евро, ничего не делая», — пожимает плечами Ксавьер.

В случае реальной угрозы Франкен планирует попросить политическое убежище в другой стране, но вопрос с родственниками остается неоднозначным. Часть его семьи отказалась разговаривать с бельгийцем, потому что они бояться преследований, хотя в Бельгии нет жесткой диктатуры.

Донецк VS Брюссель

Первое впечатление о Донецке было для бельгийца шокирующим: вместо убитого войной и «страшными российскими солдатами-агрессорами» города он увидел чистые и ухоженные улицы и обычных людей.

«Центр города потрясающий — он даже более чистый и ухоженный, чем центр Брюсселя или Льежа. Недаром Донецк называют городом миллиона роз — это правда, и это действительно очень красиво. Но чем больше приближаешься к линии фронта, тем больше видишь разрушений, пустырей и бедности. Это очень страшный контраст между центром и обстреливаемыми окраинами», — рассказывает Ксавьер.

Не увидел он здесь и страшных людей, которых именно так видит в своих статьях в СМИ европейское сообщество. Бельгиец был однозначно шокирован увиденным — обычными людьми, которые борются за право жить в своем доме и говорить на том языке, на котором разговаривали с рождения.

Так как в европейских СМИ не говорят правды о том, что происходит в Донбассе, Ксавьер решил заняться этим самостоятельно в своем личном блоге — по окончанию нашей беседы он отправился к Донбасс-арене, чтобы сделать несколько фотографий и пообщаться с мирными жителями.

Однажды, будучи пятнадцатилетним юнцом, он уже видел конец одной из войн, разбивая берлинскую стену вместе со своим отцом. Возможно, Ксавьеру повезет увидеть нечто подобное спустя некоторое время и в Донбассе, зарывая окопы и выбрасывая автомат.