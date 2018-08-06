«Я второй раз приезжаю и второй раз в таком счастье от ваших людей»: российские звезды выступили в Луганске

Луганск, 6 августа. Праздничный концерт с участием популярных российских исполнителей Дениса Клявера, Юлии Беретты и Брендона Стоуна собрал на Театральной площади Луганска около 10 тысяч человек.

Концерт прошел в рамках интеграционной программы с Российской Федерацией и посвящен Дню железнодорожника. Первым на сцену вышел певец, музыкант и композитор Брендон Стоун. Он исполнил популярные композиции на русском и английском языках. Со сцены он поздравил всех присутствующих с праздником, с Днем железнодорожника.

«Желаю вам огромной удачи, счастья в жизни», — сказал певец.

Продолжила концерт певица и актриса, автор песен, экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта. В ходе своего выступления певица два раза спускалась со сцены к зрителям. А одну из своих песен она исполнила в компании луганских девченок и мальчишек, которых певица пригласила подняться на сцену.

Детвора в восторге танцевала и хлопала звезде, а родители только и успевали снимать своих чад на мобильные телефоны. После выступления Юлия Беретта призналась, что ей очень нравится в этих краях. Сказала, что приедет еще раз в Луганск с огромным удовольствием.

«Я, на самом деле, второй раз приезжаю и второй раз в таком счастье от ваших людей, от замечательных людей, потому что настолько теплый прием, они такие все с горящими сердцами. Очень мне нравится работать в вашем городе. Спасибо вам большое и низкий поклон», — сказала певица после своего выступления.

Российский певец, музыкант, актер и композитор, экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер исполнил свои сольные песни, а также хиты из репертуара коллектива. Пообещал еще неоднократно приехать в Луганск. А жителям республики пожелал «мирного неба, счастья и хорошего настроения».

Главный специалист отдела искусств и художественного образования министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Рожков отметил, что на концерт приехали 29 человек из той территории Луганской области, которая сейчас находится под контролем Киева.

Он выразил надежду, что они разделили этот праздник со всеми жителями Луганска и республики.