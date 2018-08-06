Россия территорией не торгует: Клинцевич назвал политиканством протест Японии из-за Су-35С на Курилах

Япония заявила протест России в связи с информацией о размещении российских истребителей на южных Курилах. Ранее появилась информация, что на прошлой неделе в аэропорту Ясный на острове Итуруп заступили на опытно-боевое дежурство многоцелевые российские истребители Су-35С. По словам генерального секретаря правительства Японии Есихидэ Суга, протест был направлен в МИД РФ 3 августа.

«Политиканством» назвал очередную попытку Токио косвенно заявить «права» на часть российской территории член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Это политиканство, причем, судя по всему, весьма востребованное в Японии, — отметил российский сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Многие японские политики активно эту тему эксплуатируют. Пора им как-то с этим смириться. Решение уже принято. Принято и подписано на самом высоком международном уровне. Все эти вопросы согласованы. Сегодня Россия обустраивает свою территорию, повторяю: свою территорию так, как считает нужным».

По словам Клинцевича, на островах Курильской гряды, принадлежащих России, согласно планам развития этих территорий, в ближайшее время будут размещены не только истребители, но и жилье для офицеров и для граждан, которые там будут работать, детские сады, школы, другая инфраструктура, и никто этому не сможет помешать.

«Наверняка там также будут отведены какие-то места для размещения российских ракетных систем или ПВО, как того требует боевой устав вооруженных сил России при оборудовании военного объекта», — отметил Клинцевич, бывший военный.

Так что вопрос закрыт окончательно, отметил член Совфеда.

«Мне кажется, политикам в Японии пора успокоиться и смириться с этой ситуацией. Россия своей территорией не торгует. Японии пора заняться мирным процессом и подумать о том, что уже давно назрело время для подписания мирного договора между нашими странами. Россия и Япония давно мирно соседствуют, наши страны фактически установили очень комфортные условия для двусторонних связей со взаимным уважением друг к другу. Это уже практика, которая показывает, что японским политикам пора успокоиться и заняться делом», — резюмировал Франц Клинцевич.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли к СССР по итогам Второй мировой войны. Москва отказывается обсуждать российский суверенитет над этими островами, который имеет соответствующее международно-правовое обоснование. Территориальный спор, длящийся со времени окончания Второй мировой войны, мешает подписанию мирного договора между Японией и Россией, как правопреемницей СССР.