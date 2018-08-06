И вечерний бал объединили с поминками: в Сети оценили новый проект Киева о войне и празднике

Киев, 6 августа. В Европе устали от Украины, которая пятый год находится в постоянном кризисе, однако киевские власти не дадут Западу забыть о себе. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

Она отметила, что, естественно, тема Украины не является главным мировым вопросом, поскольку даже аналитики наблюдают уровень усталости от страны и ее проблем.

«Был очень успешный проект Мининфо и политики «Украинские амазонки»… Это тот гибридный инструмент, когда мы смогли объединить войну и праздник. Надо не только говорить о том, что умирают люди, но и о тех женщинах-волонтерах, и демонстрировать через них, например, украинские традиции», — объяснила Джапарова.

Украинский политик добавила, что данный проект запускали на день вышиванки, передает «ПолитНавигатор».

Политолог Владимир Корнилов отреагировал на слова Джапаровой об «объединении войны и праздника» и объективной усталости, отметив, что на сегодняшний день на Украине действует именно такая «информационная политика».

Пользователи Сети не остались в стороне и тоже активно участвуют в дискуссии.

«Татарские вышиванки — это круто! А сало в вышиванках — еще круче», — написал пользователи под ником шкипер.

Участников обсуждения удивили слова Джапаровой об объединении военных действий и праздника. Некоторые вспомнили советский фильм «Тот самый Мюнхгаузен»: «Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить».

«И вечерний бал объединили с поминками, а отбывание срока с туристической поездкой», — оценил новый проект Киева о войне и праздника еще один юзер.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», с апреля 2014 года на Украине продолжаются военные действия. ЛНР и ДНР объявили о независимости после государственного переворота в стране. Конфликт на юго-востоке Украине решается также на площадке в Белоруссии, однако Киев регулярно нарушает минские договоренности и обстреливает территории Донбасса.