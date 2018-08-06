Екатеринбург, 6 августа. Корпорация «Уралвагонзавод» может сократить около 15 тысяч человек. Увольнения коснуться сотрудников в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

По словам источника на «Уралвагонзаводе», возможные сокращения связаны с программой снижения затрат. Ее якобы внедряет гендиректор корпорации Александр Потапов. Одним из пунктов по ее реализации — массовые увольнения. Под сокращения могут попасть сотрудники 12 предприятий. В общей сложности — 15 тысяч человек, сообщает Ura.Ru

Отметим, что директор по корпоративным коммуникациям не ответил журналистам Ura.ru на вопрос о сокращениях, попросив прислать официальный запрос, а министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин сообщил, что о сокращениях ему ничего неизвестно.