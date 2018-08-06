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Общество
  «Уралвагонзавод» планирует массовые сокращения — СМИ
Общество
  «Уралвагонзавод» планирует массовые сокращения — СМИ
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      «Уралвагонзавод» планирует массовые сокращения — СМИ

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      «Уралвагонзавод» планирует массовые сокращения — СМИ

    Екатеринбург, 6 августа. Корпорация «Уралвагонзавод» может сократить около 15 тысяч человек. Увольнения коснуться сотрудников в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

    По словам источника на «Уралвагонзаводе», возможные сокращения связаны с программой снижения затрат. Ее якобы внедряет гендиректор корпорации Александр Потапов. Одним из пунктов по ее реализации — массовые увольнения. Под сокращения могут попасть сотрудники 12 предприятий. В общей сложности — 15 тысяч человек, сообщает Ura.Ru

    Отметим, что директор по корпоративным коммуникациям не ответил журналистам Ura.ru на вопрос о сокращениях, попросив прислать официальный запрос, а министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин сообщил, что о сокращениях ему ничего неизвестно.

    «Предпосылок к этому нет, УВЗ работает в плановом режиме»,- отметил Пересторонин.

     

    Автор: Денис Коробейников
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