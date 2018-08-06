В СК РФ рассказали, как Киев отвечает отписками на запросы об убийцах Стенина

Москва, 6 августа. Киев не дает российскому следствию информацию о военнослужащих, которые могут быть причастны к гибели фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина в Донбассе 6 августа 2014 года.

Об этом рассказала представитель СК РФ Светлана Петренко. Как пишет РИА Новости, по словам Петренко, украинская сторона обладает подробной информацией по этому делу. При этом все запросы, которая направляла российская сторона, не нашли ответа. Следственный комитет неоднократно обращался в компетентные органы Украины с просьбой предоставить данные о военнослужащих, которые могут быть причастны к этому преступлению.

На все запросы были получены формальные ответы. Напомним, ранее Киев обвинил военных Донбасса в убийстве Стенина. Министерство внутренних дел Украины возложило на военных ЛНР и ДНР ответственность за гибель российского фотокорреспондента Андрея Стенина.