Стало известно, во сколько обойдется перевод чиновников на смартфоны с российской ОС

Москва, 6 августа. Переход работников государственных органов и компаний на смартфоны с отечественной операционной системой (ОС) Sailfish обойдется в 160 млрд рублей. По имеющимся данным, к переводу приступят в 2019 году.

Отмечается, что в общей сложности собираются перевести порядка 7,9 млн сотрудников государственных структур. Проект хотят закончить уже в 2021 году. Примерно 71 млрд рублей на переход выделят из федерального бюджета, около 78 млрд выделят государственные фирмы, а оставшиеся 11 млрд — местные власти, сообщает издание «КоммерсантЪ».

По данным газеты, стоимость тарифа на оказание комплексной услуги с использованием новых смартфонов составит 13,1 тыс. рублей на одного человека ежегодно. В министерстве финансов заявили, что ведомство выделит дополнительно 2,3 млрд рублей, чтобы окончательно доработать ОС.

Напомним, в мае «Ростелеком» направил в кабинет министров инициативу о переходе чиновников на смартфоны с российской операционной системой Sailfish.