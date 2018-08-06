Не более чем выдумка: в Совфеде отреагировали на обвинения Киева в блокировке Россией украинских портов
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в очередной раз обвинил Россию в блокировке украинских портов, якобы отечественная сторона использует для этих целей Крымский мост и силы ВМФ.
«Мы несем убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше», — заявил Омелян.
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что подобные обвинения в адрес РФ звучат из уст Омеляна уже не в первый раз.
«Однако никаких фактов нарушений законодательства с нашей стороны Омелян не приводит. Более того, украинские чиновники ранее заявляли о том, что ни одной жалобы со стороны капитанов и владельцев судов по фактам досмотров кораблей силами ФСБ РФ не поступало. Иностранные граждане относятся к ситуации с пониманием», — говорит член комитета Совета Федерации по международным делам.
Проверки, продолжает парламентарий, проводятся в соответствии с нормами международного права.
«Данное заявление — не более чем выдумка Омеляна. Стоит подчеркнуть, что действующую нормативную правовую базу нарушила именно украинская сторона, задержав российское судно «Норд» и его экипаж. Данный факт является прямым нарушением договоренностей, заключенных между Россией и Украиной», — напоминает сенатор от Республики Крым.
Если украинский бизнес и несет потери, то они обусловлены исключительно экономическим положением страны, в частности, теми издержками, которые Киев несет из-за войны в Донбассе.
«Крымский мост построен в том числе и с учетом интересов российских судовладельцев. И никаких ограничений прохождения кораблей под мостом через Керченский пролив не существует», — подчеркнул Сергей Цеков.
Российский сенатор допустил, что Киев может попытаться склонить Европу ввести санкции против отечественных судов, однако усомнился в успехе этого начинания.
«Его могут поддержать лишь те страны, где установлен ярко выраженный русофобский режим, это Польша и страны Прибалтики. К счастью, от Черного моря они находятся достаточно далеко», — заключил политик.