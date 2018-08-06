Не более чем выдумка: в Совфеде отреагировали на обвинения Киева в блокировке Россией украинских портов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в очередной раз обвинил Россию в блокировке украинских портов, якобы отечественная сторона использует для этих целей Крымский мост и силы ВМФ.

«Мы несем убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше», — заявил Омелян.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что подобные обвинения в адрес РФ звучат из уст Омеляна уже не в первый раз.

«Однако никаких фактов нарушений законодательства с нашей стороны Омелян не приводит. Более того, украинские чиновники ранее заявляли о том, что ни одной жалобы со стороны капитанов и владельцев судов по фактам досмотров кораблей силами ФСБ РФ не поступало. Иностранные граждане относятся к ситуации с пониманием», — говорит член комитета Совета Федерации по международным делам.

Проверки, продолжает парламентарий, проводятся в соответствии с нормами международного права.

«Данное заявление — не более чем выдумка Омеляна. Стоит подчеркнуть, что действующую нормативную правовую базу нарушила именно украинская сторона, задержав российское судно «Норд» и его экипаж. Данный факт является прямым нарушением договоренностей, заключенных между Россией и Украиной», — напоминает сенатор от Республики Крым.

Если украинский бизнес и несет потери, то они обусловлены исключительно экономическим положением страны, в частности, теми издержками, которые Киев несет из-за войны в Донбассе.

«Крымский мост построен в том числе и с учетом интересов российских судовладельцев. И никаких ограничений прохождения кораблей под мостом через Керченский пролив не существует», — подчеркнул Сергей Цеков.

Российский сенатор допустил, что Киев может попытаться склонить Европу ввести санкции против отечественных судов, однако усомнился в успехе этого начинания.