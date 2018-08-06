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Сирия: в городе Джараблус в провинции Алеппо проходят бои между двумя группами боевиков
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    Сирия: в городе Джараблус в провинции Алеппо проходят бои между двумя группами боевиков

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    Сирия: в городе Джараблус в провинции Алеппо проходят бои между двумя группами боевиков

    Дамаск, 6 августа. Силы группировки «Лива Султан Мурад» вступили в конфликт с боевиками так называемой «Свободной полицией». Об этом сообщает издание Aleppo24 ‏в Twitter. По данным издания, между боевиками проходят внутренние стычки в городе Джараблус в провинции Алеппо.

    Ранее сообщалось, что при взрыве на севере провинции погибли 10 боевиков «Лива Султан Мурад». В результате теракта, который произошел в одном из районов населенного пункта, погибли 10 боевиков, включая двух полевых командиров. Не менее 15 человек получили серьезные ранения.

    Напомним, за сутки зафиксировала девять нарушений в провинциях Латакия и Алеппо. Российские наблюдатели в рамках работы комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения военных действий, турецкие — два. 

     

    Автор: Алия Садыкова
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