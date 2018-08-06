Эксперты выяснили, как россияне относятся к отсутствию «санкционки» в магазинах

Москва, 6 августа. Большинство жителей России не беспокоит отсутствие в магазинах, попавших под российское продовольственное эмбарго санкционных продуктов.

По данным опроса холдинга «Ромир» нехватку каких-либо продуктов в результате введения контрсанкций ощутили на себе лишь 24% опрошенных. Большую часть респондентов (76%) не волнует отсутствие на прилавках «санкционки» из США и других, присоединивших к санкциям против России стран, сообщает РИА Новости.

Качеством продуктов, которые пришли на смену попавшим под эмбарго, недовольны 45% опрошенных, 55% респондентов качество устраивает. Столько же участников опроса (55%) поддержали продление продовольственного эмбарго. Против выступили 45% респондентов.

Холдинг «Ромир» провел IVR-опрос опрос 1,3 тыс. человек старше 18 лет, живущих во всех федеральных округах России. Выборка исследования представляет взрослое население страны. Interactive Voice Response (IVR) — система голосовых сообщений, которые используются в телефонном интервью для автоматизированного взаимодействия с участником опроса. Оператор не принимает участие в заполнении анкеты респондентом. Ответы вводятся нажатием клавиш на телефоне.