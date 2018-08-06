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В Сети появилось видео взрыва элеватора в Иваново
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    В Сети появилось видео взрыва элеватора в Иваново

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    В Сети появилось видео взрыва элеватора в Иваново

    Москва, 6 августа. В Иваново начался снос зданий бывшего мукомольного комбината. Кадры взрыва элеватора были выложены на портале Ivanovonews.

    Отмечается, что последовало два взрыва. При этом часть здания осталась на месте. За снос здания ответственна компания «Промстройвзрыв». Сейчас специалисты рассматривают несколько вариантов сноса здания.

    Как уточнил генеральный директор фирмы Виталий Губайдуллин, бетон у здания гнилой и оседает. Руководитель добавил, что с первого раза разрушить здание не удалось, но такой вариант событий предполагался. По его словам, оставшиеся стены можно снести гидромолотом, либо дополнительным взрывом. Как пишут СМИ, на месте комбината планируется строительство жилого комплекса.

    Ранее сообщалось, что мукомольный завод за 4,8 миллиарда рублей появится в Петербурге.

     

    Автор: Алия Садыкова
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