Шевченко призвал Ходорковского дать показания по ЦАР | 6 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Максим Шевченко призвал Михаила Ходорковского дать показания по делу о гибели трех российских журналистов Российский журналист Максим Шевченко призвал Михаила Ходорковского дать показания по делу о гибели трех представителей СМИ в Центральноафриканской Республике, а также заявил о своей готовности предоставить сведения Следственному комитету. Напомню, в конце июля в ЦАР погибли российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Журналисты прибыли в ЦАР для съемок документального фильма, заказчиком которого является «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Позднее следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства. Шевченко заявил, что есть свидетели, которые могут пролить свет на это дело. Кроме того, он призвал допросить Михаила Ходорковского и еще нескольких человек, которые были связаны с этой командировкой.

СБУ планировала провести в Киеве имитацию «военного переворота» Служба безопасности Украины хотела провести в Киеве имитацию «военного переворота». Информацию об этом распространил экс-заместитель начальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов» Сергей Сановский, по словам которого, таким образом специальное ведомство хотело укрепить позиции президента Порошенко. По словам экс-заместителя начальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов», операцией по организации «переворота» занимался советник начальника департамента контрразведки СБУ Андрей Лисогор.

Минтранс предлагает выделять до 50% средств на ремонт региональных дорог из бюджета Минтранс России предлагает выделять до половины средств на ремонт межмуниципальных и региональных дорог из федерального бюджета. Инициатива содержится в новой редакции национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно проекту, долю финансирования ремонта региональных дорог из федерального бюджета планируется постепенно увеличивать с 30% до 50% в период с 2019 по 2023 год. Добавим, на первых 100 км новой федеральной трассы «Таврида» уже уложен асфальт. Строительство разделено на 7 этапов, шесть из них будут проводиться на территории республики Крым.