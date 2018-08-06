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National Interest рассказал о «секретном оружии» Т-14 на базе «Арматы»
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    National Interest рассказал о «секретном оружии» Т-14 на базе «Арматы»

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    National Interest рассказал о «секретном оружии» Т-14 на базе «Арматы»

    Вашингтон, 6 августа. Американские эксперты рассказали о секретном оружии нового российского танка Т-14 на базе «Арматы» — комплексе активной защиты (КАЗ) «Афганит». Об этом сообщает журнал National Interest.

    По данным издания, новейший КАЗ дополняют «инновации и не виданные ранее системы», поскольку создатели «Афганита» стремились совместить преимущества двух комплексов защиты от противотанкового вооружения: «Дрозд» и «Штора».

    Специалисты отмечают, что по бокам от пушки танка будут размещены две активные фазированные антенные решетки. Каждая будет обеспечивать пеленг более чем на 90 градусов. В пассивном режиме они смогут обнаруживать радиолокационные станции обнаружения, а возможно и перехватывать сигналы, которые посылаются радиоуправляемым противотанковым ракетам.

    Кроме того, «Афганит» будет снабжен рядом оптических датчиков и лазерных приемников для отслеживания запуска противотанковых ракет. На задней части башни танка будут размещаться пусковые установки комплекса активной защиты. Они будут выстреливать специальными средствами создания дымовых завес, а также средствами рассеивания материалов, которые обеспечивают тепловое излучение и радиолокационное отражение.

    На случай, если все эти средства защиты окажутся не эффективными, КАЗ «Афганит» сможет запускать со скоростью 1,7 км/ч ударные ядра. Они будут поражать направленные в танк противотанковые снаряды.

    Напомним, одной из главных боевых характеристик «Арматы» считают высокую степень активной и пассивной броневой защиты. По этому показателю танк превосходит любые другие виды бронетехники. При этом «Армата» имеет высокую огневую мощь, хорошую подвижность и проходимость.

    Одним из основных отличий танка стало применение компоновочной схемы с дистанционно-управляемым вооружением и раздельным размещением в бронированной капсуле экипажа, боекомплекта и топлива.

    Автор: Виктор Мальцев
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