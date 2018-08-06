Автоэксперты назвали топ-5 лучших машин глав государств

Москва, 6 августа. Автомобильные специалисты назвали топ-5 лучших машин глав государств. Об этом сообщает портал портал SpeedMe.ru.

Лидером рейтинга стал Rolls-Royce Silver Spur Mk III, принадлежащий султану Брунея Хассаналу Болкиаху. Отмечается, что цена данного лимузина, оборудованного 24-каратным золотом, составляет порядка 14 миллионов долларов.

Вторую строчку в топ-5 занял папамобиль, который был разработан специально для главы Католической церкви. Наиболее известными стали немецкий Mercedes-Benz G-Class, переделанный для римского пантифика более 35 лет назад, а также Mercedes-G500, презентованный пантифику в 2007 году.

Третье место досталось Aurus Senat отечественного производства, который был презентован на инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина 7 мая этого года.

Далее по списку идет Cadillac The Beast, на котором передвигался в 2009 году в ходе инаугурации экс-глава Белого дома Барак Обама. К слову, технические параметры автомобиля до сих пор не известны.

Также в топ-5 включен Volkswagen Beetle 1987 года выпуска экс-главы Уругвая Хосе Мухико. Примечательно, что стоимость данного «немца» составляла 1,8 тыс. долларов.