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Абэ подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном
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    Абэ подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном

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    Абэ подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном

    Токио, 6 августа. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свое намерение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он заявил, выступая в понедельник на пресс-конференции в Хиросиме.

    Абэ уточнил, что он сам лично должен встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. Как пишет «Газета.ru» по словам японского премьера, он должен обсудить с главой КНДР новые японо-северокорейские отношения, а также решить проблемы ядерного и ракетного оружия.

    Ранее сообщалось, что Япония хочет теснее работать с Россией по ситуации вокруг КНДР. Об этом заявил председатель верхней палаты парламента (Палаты советников) Японии Тюити Датэ во время выступления в Совете Федерации.

    Датэ обратил внимание, что проблему ядерного оружия КНДР необходимо решить для того, чтобы Северо-Восточная Азия стала регионом «настоящей стабильности и процветания».

    Абэ подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном

    Автор: Алия Садыкова
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