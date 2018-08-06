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В Китае провели успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата
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    В Китае провели успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата

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    В Китае провели успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата

    Пекин, 6 августа. В Поднебесной с успехом прошли испытания гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2.

    Как говорится в официальном сообщении корпорации аэрокосмической науки и технологий Китайской Народной Республики, испытания проводились в пятницу на северо-западе государства.

    Xingkong-2, или «Звездное небо – 2» — это волноплан, летательный аппарат, который получает ускорение ударными волнами, которые образуются после прохождения звукового барьера.

    «Газета.ru» сообщает, что аппарат может развивать скорость до шести махов, или свыше семи тысяч км/ч. В ходе испытаний волноплан находился в воздухе около 10 минут, после чего приземлился в заданной точке. 

    Как отмечают китайские СМИ, аппарат способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны.

    Автор: Константин Терехов
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