В Китае провели успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата

Пекин, 6 августа. В Поднебесной с успехом прошли испытания гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2.

Как говорится в официальном сообщении корпорации аэрокосмической науки и технологий Китайской Народной Республики, испытания проводились в пятницу на северо-западе государства.

Xingkong-2, или «Звездное небо – 2» — это волноплан, летательный аппарат, который получает ускорение ударными волнами, которые образуются после прохождения звукового барьера.

«Газета.ru» сообщает, что аппарат может развивать скорость до шести махов, или свыше семи тысяч км/ч. В ходе испытаний волноплан находился в воздухе около 10 минут, после чего приземлился в заданной точке.

Как отмечают китайские СМИ, аппарат способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны.