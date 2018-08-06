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Зарезавших отца сестер Хачатурян в Москве посадили в СИЗО в разные камеры
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    Зарезавших отца сестер Хачатурян в Москве посадили в СИЗО в разные камеры

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    Зарезавших отца сестер Хачатурян в Москве посадили в СИЗО в разные камеры

    Москва, 6 августа. Сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца в Москве, в СИЗО разделили по разным камерам. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

    По его словам, сейчас девушки содержатся в СИЗО №6. Они все на карантине. По прибытию в изолятор девушки были расселены в разные камеры. Отмечается, что младшая и старшая и сестер находятся в одиночных камерах, а у средней – есть две сокамерницы.

    Как пишет РИА Новости, до сих пор у задержанных нет необходимых личных вещей, а условия содержания им обеспечены.

    Ранее URA.ru писало, что три девушки, в том числе несовершеннолетняя, стали главными подозреваемыми в уголовном деле об убийстве 57-летнего жителя Москвы. Его тело с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено на лестничной клетке многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве были задержаны девушки 17, 18, 19 лет. Они рассказали, что отец издевался над ними и угрожал расправой. 

    Зарезавших отца сестер Хачатурян в Москве посадили в СИЗО в разные камеры

    Автор: Алия Садыкова
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