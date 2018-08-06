Родственники жертв крушения МИ-8 в Красноярске сдают пробы ДНК

Красноярск, 6 августа. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций оказывают всю необходимую помощь прибывшим в Красноярск родным погибших в авиакатастрофе вертолета МИ-8 на севере региона, в том числе и при заборе проб ДНК. Об этом в понедельник рассказали в краевом ведомстве.

«Мы оказываем всю необходимую помощь​​​. Идет забор проб ДНК у родственников», — передает слова собеседника РИА Новости.

Источник уточнил, что все пришедшие являются жителями Красноярского края.

Напомним, вертолет Ми-8 авиационной компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» разбился в прошедшую субботу утром в Красноярском крае. В результате крушения никто не выжил. На борту было три члена экипажа и 15 пассажиров.

Накануне в Красноярском крае сформировали оперативный штаб после авиакатастрофы.