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Родственники жертв крушения МИ-8 в Красноярске сдают пробы ДНК
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    Родственники жертв крушения МИ-8 в Красноярске сдают пробы ДНК

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    Родственники жертв крушения МИ-8 в Красноярске сдают пробы ДНК

    Красноярск, 6 августа. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций оказывают всю необходимую помощь прибывшим в Красноярск родным погибших в авиакатастрофе вертолета МИ-8 на севере региона, в том числе и при заборе проб ДНК. Об этом в понедельник рассказали в краевом ведомстве.

    «Мы оказываем всю необходимую помощь​​​. Идет забор проб ДНК у родственников», — передает слова собеседника РИА Новости.

    Источник уточнил, что все пришедшие являются жителями Красноярского края.

    Напомним, вертолет Ми-8 авиационной компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» разбился в прошедшую субботу утром в Красноярском крае. В результате крушения никто не выжил. На борту было три члена экипажа и 15 пассажиров.

    Накануне в Красноярском крае сформировали оперативный штаб после авиакатастрофы.

    Автор: Дана Балан
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