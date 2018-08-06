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Делегация из Сирии приедет в Южную Осетию на празднование Дня независимости
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    Делегация из Сирии приедет в Южную Осетию на празднование Дня независимости

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    Делегация из Сирии приедет в Южную Осетию на празднование Дня независимости

    Цхинвал, 6 августа. На празднование Дня независимости в Южную Осетию приедет делегация из Сирийской Арабской Республики.

    С заявлением на тему выступил спикер парламента республики Петр Гассиев, добавив, что в самое ближайшее время Южную Осетию также посетит президент Сирии Башар Асад.

    Как напоминают «Известия», Сирия признала Южную Осетию и Абхазию в мае этого года, став пятым государством – членом Организации Объединенных Наций, которая после России, Никарагуа, Венесуэлы и Науру, установили дипотношения с республиками.

    «Делегаты из арабской республики будут присутствовать на торжественных мероприятиях, которые пройдут в Цхинвале 26 августа. Точный состав участников, как ожидается, станет известен в ближайшее время», — уточнили в пресс-службе президента Южной Осетии.

    Кроме прочего, на празднование 10-летия со дня независимости в Цхинвале ждут делегации из Донецкой и Луганской народных республик, Нагорного Карабаха и соседней Абхазии.

    С российской стороны в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Южной Осетии примут участие руководители Совета Федерации и Государственной думы.

    Автор: Константин Терехов
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