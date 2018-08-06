Посольство РФ в Индонезии не располагает данными о пострадавших при землетрясении россиянах

Джакарта, 6 августа. Посольство России в Джакарте не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать в результате сильного землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок. Об этом рассказал представитель дипломатического ведомства в Джакарте Денис Тетюшин.

По его словам, от местных властей информации о пострадавших россиянах не было. По разным оценкам, сейчас на островах Бали и Ломбок находятся около 5–6 тысяч россиян. Среди них есть туристы, проживающие на островах постоянно. Как пишет ТАСС, по последним данным в результате землетрясения погиб 91 человек, а также несколько сотен получили травмы. Отмечается, что основные жертвы зафиксированы на севере острова Ломбок.

Ранее «Газета.ru» писало, что в Индонезии представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил об увеличении числа жертв землетрясения на острове Ломбок до 91.