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Украинские силовики обстреляли Калиновку и Желобок в ЛНР
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    Украинские силовики обстреляли Калиновку и Желобок в ЛНР

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    Украинские силовики обстреляли Калиновку и Желобок в ЛНР

    Луганск, 6 августа. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    Отмечается, что за прошедшие сутки украинские военные четыре раза открывали огонь по позициям Народной милиции ЛНР. Они применили минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, а также гранатометы, стрелковое оружие. Под огонь попали Желобок и Калиновка.

    Всего, по данным ЛНР, по республике за сутки было выпущено около 60 снарядов. Напомним, с 1 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, ранее согласованный контактной группой по урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. Оно было введено из-за сезона уборки урожая.

    Киев начал военную операцию против республик Донбасса весной 2014 года, когда они объявили о своей независимости.

    Украинские силовики обстреляли Калиновку и Желобок в ЛНР

    Автор: Алия Садыкова
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