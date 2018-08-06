Эксперты показали, как пользоваться Apple Pencil на новых iPhone

Вашингтон, 6 августа. Поклонник гаджетов компании Apple из США рассказал, как заставить стилус Apple Pencil работать с новыми версиями iPad и iPhone.

Обучающие видео размещено на канале iDeviceHelp на видеохостинге YouTube. Чтобы совместить Apple Pencil с различными устройствами специалист пользуется водой и обычной салфеткой.

Ранее портал «Ридус» сообщил, что корпорация Apple запатентовала стилус, с помощью которого можно рисовать на любой поверхности и даже в воздухе. Устройства будут считывать местоположение стилуса в пространстве благодаря сенсорам камеры.

Новинка позволит дизайнерам и художникам работать в трехмерном пространстве и создавать объемные изображения. Также стилус планируют наделить функцией обратной связи в форме вибрации или светодиодной индикации.