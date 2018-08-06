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Эксперты показали, как пользоваться Apple Pencil на новых iPhone
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    Эксперты показали, как пользоваться Apple Pencil на новых iPhone

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    Эксперты показали, как пользоваться Apple Pencil на новых iPhone

    Вашингтон, 6 августа. Поклонник гаджетов компании Apple из США рассказал, как заставить стилус Apple Pencil работать с новыми версиями iPad и iPhone.

    Обучающие видео размещено на канале iDeviceHelp на видеохостинге YouTube. Чтобы совместить Apple Pencil с различными устройствами специалист пользуется водой и обычной салфеткой.

    Ранее портал «Ридус» сообщил, что корпорация Apple запатентовала стилус, с помощью которого можно рисовать на любой поверхности и даже в воздухе. Устройства будут считывать местоположение стилуса в пространстве благодаря сенсорам камеры.

    Новинка позволит дизайнерам и художникам работать в трехмерном пространстве и создавать объемные изображения. Также стилус планируют наделить функцией обратной связи в форме вибрации или светодиодной индикации.

    Автор: Виктор Мальцев
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