Эксперты разработали «универсальную платформу» для распознавания онкологии

Москва, 6 августа. Научные сотрудники из НИТУ «МИСиС», МГУ им. М.В. Ломоносова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и немецкого университета Дуйсбург-Эссен ранее завершили совместное фундаментальное исследование в сферах физики, химии, биологии, а также медицины.

В результате успешного сотрудничества была сформирована «идеальная платформа» для одновременного распознавания и терапии онкологических заболеваний.

Отмечается, что слияние диагностики и терапии на клеточном уровне — тераностика — считается на сегодняшний день одной из самых перспективных задумок в медицине. Ключевая цель данного мероприятия — найти заболевание на крайне ранней стадии, пишут «Известия».

«Нам удалось соединить наночастицы золота и магнетита в такой гибрид, который и магнитными свойствами обладает, и лекарство на себе способен нести», — заявил доцент РНИМУ имени Пирогова Максим Абакумов.

Эксперт подчеркнул, что в результате кропотливой работы образовалась своеобразная «наногантель», которая может стать универсальной базой тераностики.

Ранее известный онколог рассказал о перспективах big data в лечении российских пациентов.