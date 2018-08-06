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Эксперты разработали «универсальную платформу» для распознавания онкологии
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    Эксперты разработали «универсальную платформу» для распознавания онкологии

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    Эксперты разработали «универсальную платформу» для распознавания онкологии

    Москва, 6 августа. Научные сотрудники из НИТУ «МИСиС», МГУ им. М.В. Ломоносова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и немецкого университета Дуйсбург-Эссен ранее завершили совместное фундаментальное исследование в сферах физики, химии, биологии, а также медицины.

    В результате успешного сотрудничества была сформирована «идеальная платформа» для одновременного распознавания и терапии онкологических заболеваний.

    Отмечается, что слияние диагностики и терапии на клеточном уровне — тераностика — считается на сегодняшний день одной из самых перспективных задумок в медицине. Ключевая цель данного мероприятия — найти заболевание на крайне ранней стадии, пишут «Известия».

    «Нам удалось соединить наночастицы золота и магнетита в такой гибрид, который и магнитными свойствами обладает, и лекарство на себе способен нести», — заявил доцент РНИМУ имени Пирогова Максим Абакумов.

    Эксперт подчеркнул, что в результате кропотливой работы образовалась своеобразная «наногантель», которая может стать универсальной базой тераностики.

    Ранее известный онколог рассказал о перспективах big data в лечении российских пациентов.

    Автор: Дана Балан
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