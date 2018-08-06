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Apple выпустит для Китая версию iPhone с двумя сим-картами
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    Apple выпустит для Китая версию iPhone с двумя сим-картами

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    Apple выпустит для Китая версию iPhone с двумя сим-картами

    Вашингтон, 6 августа. Apple выпустит iPhone с двумя сим-картами только для китайского рынка.

    Как пишет Economic Daily News, на новых смартфонах «яблочной» корпорации для России число слотов для сим-карт не изменится. Отмечается, что такое решение было принято после анализа потребностей китайского рынка. Выяснились, что телефоны с двумя сим-картами в Китае популярнее, чем в других странах.

    Ранее СМИ сообщили, что в новой бета-версии iOS 12 есть намек на iPhone с двумя сим-картами. Ожидается, что новинка появится осенью 2018 года.

    Как ранее писала «Газета.ru», СМИ раскрыли секрет нового iPhone. Компания Apple планирует сменить разъем для зарядки и передачи данных в смартфонах iPhone и планшетах iPad нового поколения. По информации источников, производители планируют оснастить новые модели портом USB-C вместо нынешнего Lightning. Компания Apple представила разъем Lightning шесть лет назад — в 2012 году.

    Apple выпустит для Китая версию iPhone с двумя сим-картами

    Автор: Алия Садыкова
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