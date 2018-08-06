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Опубликован рейтинг самых отвратительных запахов в мире
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    Опубликован рейтинг самых отвратительных запахов в мире

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    Опубликован рейтинг самых отвратительных запахов в мире

    Москва, 6 августа. На страницах научного портала ScienceAlert опубликован рейтинг составленных учеными самых отвратительных запахов на планете.

    Ожидаемо на первом месте своеобразного топ-5 расположился аромат, который издают протухшие яйца, а также уран. С научной точки зрения – это запах сероводорода, который лучше избегать.

    На втором месте рейтинга дурных запахов – аромат экзотического фрукта дуриана. При этом это растение может отвратительно пахнуть в самых разных вариантах. Палитру неприятных ароматов создают 44 соединения, которые есть в составе этого фрукта.

    На третьем месте рейтинга отвратительных запахов — цветок Раффлезия Арнольда. Растение пахнет целой палитрой весьма неприятного: тут и запах трупа, и запах гниения, и запах рыбы.

    На четвертом месте топ-5 неприятных запахов — самый плохо пахнущий продукт — сыр Вье Булонь, а пятым стал запах малого муравьеда, который, по оценкам ученых, пахнет в несколько раз хуже скунса.

    Автор: Константин Терехов
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