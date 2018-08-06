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Авиакомпании будут платить пассажирам за овербукинг
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    Авиакомпании будут платить пассажирам за овербукинг

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    Авиакомпании будут платить пассажирам за овербукинг

    Москва, 6 августа. За все случаи намеренной продажи большего числа авиабилетов, чем мест в самолете (овербукинг) авиакомпании будут нести регламентированную государством финансовую ответственность.

    Соответствующее решение было озвучено на закрытом совещании с участием Минтранса и представителей ряда крупнейших российских авиакомпаний. Не попавшие на борт самолета из-за овербукинга пассажиры будут получать от авиаперевозчика соответствующие международной практике денежные компенсации. Необходимые изменения в Федеральные авиационные правила и Воздушный кодекс могут быть внесены до конца текущего года, сообщают «Известия».

    По данным издания, размер компенсаций будет уточнен в будущем. По предварительно достигнутому соглашению, в зависимости от дальности перелета компенсации для пассажиров составят от восьми до 20 тысяч рублей на внутренних рейсах и от 200 до 400 долларов на международных.

    Автор: Виктор Мальцев
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