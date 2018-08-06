В Германии муха сорвала мировой рекорд, к которому готовились 20 человек

Берлин, 6 августа. В немецком городе Нидда муха помешала установить мировой рекорд по самой длинной падающей цепочке мини-домино. Как пишет издание Spiegel Online, костяшки домино были размером всего с ноготь мизинца.

Насекомое спровоцировало преждевременную цепную реакцию. У организаторов не было времени восстановить разрушенный ряд домино. Отмечается, что команда из 20 человек выстаивала цепь в течение двух недель. Цепочка состояла из 569 229 костяшек. После того, как на одну деталь из цепочки села муха, домино падали в течение 15 минут.

Ранее «Газета.ru» писала, что новый мировой рекорд по поеданию пончиков был установлен в пятницу в Санта-Монике, штат Калифорния. Победитель съел 55 пончиков за восемь минут и выиграл две тысячи 2000 долларов. Конкурс был организован в память о работе добровольцев Армии спасения Первой мировой войны, которые готовили пончики и другие продукты для тысяч солдат.