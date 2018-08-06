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Акула убила чешского туриста на популярном курорте Египта
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    Акула убила чешского туриста на популярном курорте Египта

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    Акула убила чешского туриста на популярном курорте Египта

    Каир, 6 августа. Чешский путешественник стал жертвой акулы во время отдыха на одном из популярных египетских курортов Марса-Алам. Об этом передает агентство Daily Mail.

    По имеющимся данным, гражданин Чехии погиб в 20 километрах от берега в результате атаки акулы. Местные жители нашли останки туриста на пляже курортного города.

    Согласно информации издания, чех отдыхал в Марса-Аламе вместе со своей семьей: супругой и ребенком. В связи с трагическим событием египетские власти сформировали специальную группу для проведения расследования.

    Напомним, в 2015 году акула напала на немецкую туристку в Египте. В результате атаки женщина погибла.

    Автор: Дана Балан
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