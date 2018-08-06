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Назван топ-5 лучших автомобилей 2018 года
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    Назван топ-5 лучших автомобилей 2018 года

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    Назван топ-5 лучших автомобилей 2018 года

    Москва, 6 августа. Эксперты составили рейтинг пяти лучших автомобилей 2018 года. Эксперты уточнили, что лидером рейтинга стала Toyota Corolla. Ее специалисты назвали самой практичной и экономичной машиной. На втором месте Audi A4. Среди преимуществ бренда, по словам экспертов, мощность двигателя и удобство управления автомобилем.

    По данным портала CarsWeek, на третьем месте находится Toyota Camry. Ее автолюбители полюбили за наличие большого количества опций и также экономичность. В список пяти лучших машин года также отнесли Subaru Forester и BMW X3.

    Назван топ-5 лучших автомобилей 2018 года

    Как ранее писало URA.ru, ранее был назван топ-5 авто, которыми можно управлять без прав. Данная практика реализована в некоторых западных странах и в Австралии. Сдавать экзамены при этом не требуется, а водить можно уже с 16 лет.

    На первом месте рейтинга модель Bellier Jade Classic. Второе место досталось машине той же компании. Модель Jade Racing оснащена некоторыми спортивными компонентами и стильными ремнями. Третье место списка занимает Belier B8. 

    Назван топ-5 лучших автомобилей 2018 года

    Автор: Алия Садыкова
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