Помпео заявил о планах Трампа сделать из Ирана «нормальную страну»

Вашингтон, 6 августа. Американские санкции против Ирана будут «неукоснительно соблюдаться». Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Глава Государственного департамента США полагает, что Тегерану не удастся обойти запрет на финансовые операции, чтобы продавать свои нефтепродукты. Помпео назвал это важной частью усилий по борьбе с «пагубной деятельностью» иранской стороны, сообщает издание The Washington Post.

Также он пообещал, что Вашингтон ослабит санкционные меры лишь в случае «колоссального изменения» в поведении Ирана. Впрочем, Помпео не уточнил, о каком именно поведении идет речь, а также чего конкретно ждут США от Тегерана, пишет АиФ.

Госсекретарь заявил, что американский лидер Дональд Трамп собирается заставить Иран вести себя «нормально».

Напомним, первая часть американских санкций в отношении Ирана вступает в силу с понедельника, 6 августа.

Ранее Помпео назвал условие проведения переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.