Санитарные врачи высказались против работы на улице при высокой температуре

Москва, 6 августа. Специалисты Роспотребнадзора высказались против работы на улице при температуре выше 32,5 градусов.

Соответствующее предостережение о том, чем грозит работа в жару, размещено на официальном сайте надзорного ведомства. В частности, такую работу санитарные врачи назвали экстремальной.

«Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градуса. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет», — также говорится в официальном заявлении.

Кроме прочего, эксперты для защиты от теплового излучения рекомендуют при работе в подобных жарких условиях использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани.

«При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за смену не должна превышать 4–5 часов для лиц в специальной защитной одежде и 1,5–2 для тех, кто работает без нее», — добавляют санитарные врачи.

Как пишет «Газета.ru», в ведомстве также напоминают о необходимости соблюдать питьевой режим, употребления фруктов и овощей, введения витаминизации пищевых рационов.