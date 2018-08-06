В анонсе нового сезона «Карточного домика» показали залитый «кровью» Кремль
Москва, 6 августа. Компания Netflix опубликовала анонс нового сезона политического сериала «Карточный домик», в котором Кремль залит «кровью». Фото доступны на странице телесериала в соцсети Instagram.
В качестве анонса размещены три фотографии, на которых дано панорамное изображение Кремля. Фотографии по краям заливает «кровью».
«Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы», — цитирует подписи к фотографиям Газета.ru.
Ранее портал «Ридус» сообщил, что компания Netflix опубликовала тизер сериала «Карточный домик». Фанаты не увидели в нем главного героя картины Фрэнсиса Андервуда, которого сыграл Кевин Спейси. Кинокомпания разорвала отношения с актером после сексуального скандала.