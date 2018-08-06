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Западные СМИ назвали Сигала идеальным посредником между Путиным и Трампом
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    Западные СМИ назвали Сигала идеальным посредником между Путиным и Трампом

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    Западные СМИ назвали Сигала идеальным посредником между Путиным и Трампом

    Москва, 6 августа. Голливудский актер Стивен Сигал может быть идеальным посредником между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Quartz.

    По словам автора статьи Оливии Голдхилл, актер по-прежнему является знаменитостью, несмотря на то, что меньше играет в кино. По данным СМИ, он выглядит самоуверенно, а эту черту уважают и Путин, и Трамп. Автор продолжила, что актер обладает качествами, чтобы вписаться в круг этих лидеров и добиться успехов на своем новом посту специального посланника между Москвой и Вашингтоном.

    По мнению журналиста, когда Путин впервые предложил кандидатуру Сигала в качестве специального посланника в 2013 году, в администрации экс-президента США Барака Обамы посчитали, что он шутит. При этом Голдхилл уверена: то, что Обама отверг, может вполне сработать в случае с нынешним главой США Трампом, ведь Сигал — знаменитость. Издание добавил, что поведение актера наполнено большим самомнением, а это язык, на котором и Путин, и Трамп говорят и, что важнее, уважают.

    Ранее сообщалось, что Стивен Сигал станет представителем МИД РФ по российско-американским связям. 

    В министерстве иностранных дел РФ пояснили, что речь в данном случае идет о некоем аналоге должности посла доброй воли ООН. Работа, которой предстоит заняться Сигалу, носит общественно-политический характер и не предполагает денежного вознаграждения.

    Госдеп отказался комментировать назначение Сигала на пост спецпредставителя МИД России.

    Сигал рассказал о своем назначении в министерство иностранных дел России. По словам звезды боевиков, он всегда стремился улучшить отношения между Россией и Соединенными Штатами. Он уточнил, что крайне серьезно относится к своему назначению на должность специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.

    Западные СМИ назвали Сигала идеальным посредником между Путиным и Трампом

     

    Автор: Алия Садыкова
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