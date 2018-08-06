Япония выразила РФ протест из-за сообщений о размещении Су-35С на южных Курилах

Токио, 6 августа. Япония выразила протест Российской Федерации из-за сообщений о размещении истребителей на южных Курилах. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявил генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга.

Он подчеркнул, что протест в связи с указанным событием был направлен в минувшую пятницу, 3 августа, в дипломатическое ведомство РФ через посольство Японии в Москве.

Напомним, ранее японские СМИ сообщили, что в воздушной гавани «Ясный» на опытно-боевое дежурство на минувшей неделе заступили экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С​​​.

Японская сторона претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, но позиция российских властей заключается в том, что южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российское верховенство над ними не вызывает никакого сомнения.