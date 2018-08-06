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Минтранс предложил добавить регионам на ремонт дорог из федерального бюджета
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    Минтранс предложил добавить регионам на ремонт дорог из федерального бюджета

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    Минтранс предложил добавить регионам на ремонт дорог из федерального бюджета

    Москва, 6 августа. Минтранс России предлагает выделять до половины средств на ремонт межмуниципальных и региональных дорог из федерального бюджета.

    Инициатива содержится в новой редакции нацпроекта «﻿Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно проекту, долю финансирования ремонта региональных дорог из федерального бюджета планируется постепенно увеличивать с 30% до 50% в период с 2019 по 2023 год, сообщает газета «Известия».

    Ранее RT сообщила, что на первых 100 км новой федеральной трассы «Таврида» уложен асфальт. По данным издания, первая очередь строительства трассы выполнена на 65%. Всего строительство «Тавриды» разделено на семь этапов, шесть из них будут проводиться на территории республики Крым. Ожидается, что движение по трассе будет открыто к 2020 году.

    Автор: Виктор Мальцев
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