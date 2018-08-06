Оренбург, 6 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в минувшее воскресенье около 21.00 на 62-м километре трассы Самара — Бугуруслан в районе села Георгиевка. В результате аварии столкнулись ВАЗ-2111 и Skoda, есть жертвы.

Федеральное агентство новостей публикует фото и видео с места страшного ДТП на трассе Самара — Бугуруслан.

По словам очевидцев, Mercedes подрезал Skoda, в результате последняя выскочила на встречную полосу. В отечественном автомобиле погибла женщина, пострадали водитель и два ребенка 2006 и 2012 годов рождения.

В Skoda ранения получили женщина и ребенок. На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства ДТП.