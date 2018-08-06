В Испании рассказали о последствиях российского продуктового эмбарго

Мадрид, 6 августа. В Испании рассказали о последствиях введенных в 2014-м году Россией санкций в отношении западных сельхозпроизводителей.

Как считает руководитель Испанской федерации ассоциаций производителей-экспортеров фруктов, овощей, цветов и живых растений (Fepex) Хосе Мария Посанкос, ограничение чувствуются в стране до сих пор.

«Влияние санкций было очень серьезным, и последствия до сих пор чувствуются. Россия — часть Европы, и это естественный рынок для испанских производителей фруктов и овощей, поскольку речь идет о скоропортящихся продуктах», — заявил эксперт.

По словам руководителя Fepex, испанские сельхозпроизводители были вынуждены искать альтернативные рынки сбыта своей продукции. Однако найти сопоставимого с РФ рынка не получилось.

«Это не те рынки, которые по своему объему могли бы полностью заменить российский. На него приходилось примерно 600 тысяч тонн экспорта, были предприятия, ориентированные преимущественно на нужды российского рынка», — уточнил Посанкос.

Как сообщает РИА Новости, Испания в результате антироссийских санкций, а также контрмер, принятых Москвой, потеряла в общей сложности до 700 миллионов евро.