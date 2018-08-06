Опубликовано видео взрыва дрона во время выступления Мадуро в Каракасе

Каракас, 6 августа. На видео попал момент взрыва дрона, который применялся в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Запись в микроблоге Twitter опубликовал глава издания El Nacional, журналист Мигель Отеро.

На кадрах видно, как в небе над проспектом Боливара в Каракасе зависает дрон-мультикоптер. Затем беспилотник взрывается. В это время на проспекте Боливара проходил военный парад. На записи перед взрывом слышно, как Николас Мадуро произносит речь перед военными.

Momento en el que explota el dron en la Av. bolivar de Caracas pic.twitter.com/fsmh4Iw2zx — Miguel H Otero (@miguelhotero) August 5, 2018

Ранее сообщалось, что при покушении на президента Венесуэлы применялось три дрона. От взрывов пострадали несколько человек, Николас Мадуро ранений не получил.

По сообщению RT, в МИД Венесуэлы заявили о причастности к покушению США и Колумбии.