Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 августа. У берегов Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН, эпицентр сейсмического события находился на глубине 83 километров в Охотском море, в 230 километрах западнее населенного пункта Усть-Хайрюзово.

При этом, как информирует Deita.ru, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, жители области не почувствовали землетрясение.

Добавим, что в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли 82 человек. Еще несколько сотен пострадали, а свыше трех тысяч человек были экстренно эвакуированы в безопасные районы.