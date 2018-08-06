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Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на Камчатке
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    Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на Камчатке

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    Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на Камчатке

    Петропавловск-Камчатский, 6 августа. У берегов Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1.

    Как сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН, эпицентр сейсмического события находился на глубине 83 километров в Охотском море, в 230 километрах западнее населенного пункта Усть-Хайрюзово.

    При этом, как информирует Deita.ru, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, жители области не почувствовали землетрясение. 

    Добавим, что в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли 82 человек. Еще несколько сотен пострадали, а свыше трех тысяч человек были экстренно эвакуированы в безопасные районы.

    Автор: Константин Терехов
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