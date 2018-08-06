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МЭР предложило учесть повышение НДС в тарифах на ЖКУ
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    МЭР предложило учесть повышение НДС в тарифах на ЖКУ

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    МЭР предложило учесть повышение НДС в тарифах на ЖКУ

    Москва, 6 августа. Министерство экономического развития России предложило учесть повышение НДС в тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

    Как пояснили в пресс-службе федерального ведомства, это вынужденный шаг, направленный на то, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих предприятий.

    Письмо с предложением инициировать обсуждение вопроса в правительстве министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиру Якушеву ранее направила ассоциация «ЖКХ и городская среда».

    Как считают эксперты, если оставить все как есть, то уже в будущем году убытки коммунальщиков могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллионов.

    В свою очередь в отраслевом министерстве «Известиям» пояснили, что согласны с мнением экспертов. Сейчас обсуждаются разные варианты компенсации для ресурсоснабжающих организаций.

    «Стоимость самих услуг не изменится. Поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на два процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля, — пояснил директор ассоциации Алексей Макрушин.

    Как сообщает «Газета.ru», в первом квартале 2018-го года долги за жилищно-коммунальные услуги в России выросли до 1,4 трлн рублей, или на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.

    Автор: Константин Терехов
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