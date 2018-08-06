Google финансировала сайт, который помогал рассылать автоматические сообщения европейским политикам и СМИ

Лондон, 6 августа. Американская корпорация Google финансировала веб-сайт, который мотивировал пользователей рассылать политикам и СМИ автоматические сообщения политической направленности. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщает The Times.

Сайт призван усилить степень общественной поддержки политиков, которые проводят выгодную Силиконовой долине политику. Ресурс использовался для организации направленных против предложений ЕС по введению более жестких авторских прав в Интернете массовых телефонных звонков депутатами Европарламента. Законопроект был отклонен Европейским парламентом в прошлом месяце после лоббистской кампании под руководством Google и Facebook, сообщает издание.

Против законопроекта выступил ряд сторонних организаций. В том числе канадская организация OpenMedia, которая позиционирует себя как объединение, выступающее за открытый и доступный интернет без цензуры. Посетители сайта OpenMedia могли позвонить представляющему их страну депутату Европарламента «одним щелчком мыши». Ресурс снабжал их сценарием разговора, в котором отражались приводимые Google аргументы против обсуждаемой в Европарламенте директивы об авторских правах.

OpenMedia также использовалась для борьбы против предложения британского политика Эмбер Радд, принудить мессенджеры отказаться от сквозного шифрования. Радд считала, что шифрование ограничивает возможности спецслужб вычислять террористов. Ее предложению противостояли владеющие мессенджерами корпорации Google и Facebook.

Кроме того, OpenMedia использовала программное обеспечение, чтобы помочь активистам рассылать британским газетам «письма к редактору» с поддерживающими позицию Силиконовой долины тезисами. Веб-сайт организации публиковал факты для убеждения оппонентов и использовал специальную технологию, чтобы «наводнять сообщениями» социальные сети и местные СМИ.

Издание отмечает, что во время обсуждения инициативы по авторскому праву в ЕС, депутаты Европарламента получили десятки тысяч автоматических писем и телефонных сообщений с поддержкой позиции интернет-гигантов. Но демонстрации той же направленности не собирали большого количества сторонников.

В OpenMedia заявляют, что спонсоры не влияют на проводимые ею компании. Тем не менее, OpenMedia называет Google своим «платиновым донором», а работавший ранее в Google Джейкоб Глик в настоящее время занимает место в правлении организации.

«OpenMedia не принимает финансирование, которое ставит под угрозу его организационную независимость, включая финансовые отношения, которые могут повлиять на наше внимание», — заявила исполнительный директор группы Лаура Трайб.

В Google заявили, что уважают «организационную и редакционную независимость» OpenMedia. Тем не менее, и в OpenMedia, и в интернет-корпорации отказались назвать объем финансирования.

В компании OpenMedia против инициативы по защите авторских прав участвовали 143 тысячи человек. Google потратила на лоббирование против законопроекта 27 миллионов фунтов стерлингов.