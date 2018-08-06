Сирия: в провинции Дамаск запустили программу помощи вернувшимся беженцам

Дамаск, 6 августа. Программу помощи вернувшимся в родные дома беженцам запустили власти сирийской провинции Дамаск.

В частности, бывшие беженцы, которые в свое время вынуждены были бежать от войны, а сейчас вернулись в родные места, могут рассчитывать от государства на материальную помощь.

«Провинция делает все возможное для скорейшего возвращения беженцев на родину. Мы запустили масштабную программу по восстановлению жилых домов и социальных учреждений», — рассказал журналистам заместитель губернатора провинции Ратеб Адас.

Что важно, в провинции Дамаск ждут не только тех, кто бежал от войны в другие регионы Сирии, но и вынужден был покинуть страну и искать убежище на территории соседних государств, сообщает РИА Новости.

Кроме прочего, по инициативе России, в Сирии был создан Центр приема, распределения и размещения беженцев, который совместно с местными властями помогает решать проблемы вынужденным переселенцам.

Как сообщает «Газета.ru», сотрудники Центра провели переговоры с властями провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хама и Хомс по вопросам восстановления социально значимой инфраструктуры для скорейшего возвращения беженцев.