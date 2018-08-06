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Эксперт рассказал, почему украинские власти теряют доверие жителей Донбасса
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    Эксперт рассказал, почему украинские власти теряют доверие жителей Донбасса

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    Эксперт рассказал, почему украинские власти теряют доверие жителей Донбасса

    Киев, 6 августа. Политический аналитик Василий Вакаров рассказал, почему власти Украины теряют доверие проживающих в Донбассе жителей.

    С заявлением на тему эксперт выступил в эфире одного из украинских телевизионных каналов, акцентировав внимание на том, что киевские власти играют в политическую игру, на которую «подписалась» четыре года назад под давлением Запада.

    «Из-за того мы, к сожалению, теряем то, что называется реальным нашим влиянием на этих людей в Донбассе. И с этой точки зрения наша власть либо ничего не делает, либо делает очень небольшие шаги», — цитирует аналитика «Газета.ru».

    При этом, добавляет Вакаров, Петр Порошенко и его администрация не делают ничего, чтобы добиться мира в Донбассе, а только заявляют, что Россия, которая, к слову, не является стороной конфликта, не выполняет минские соглашения.

    Как считает Василий Вакаров, самым оптимальным вариантом, для того, чтобы продвинуть вопрос в позитивном направлении, являются прямые переговоры киевских властей с лидерами Донецкой и Луганской народных республик.

    Автор: Константин Терехов
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