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Сирия: в провинции Дамаск прошли многотысячные концерты и ярмарки
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    Сирия: в провинции Дамаск прошли многотысячные концерты и ярмарки

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    Сирия: в провинции Дамаск прошли многотысячные концерты и ярмарки

    Дамаск, 6 августа. В Сирии в освобожденных от террористов населенных пунктах в провинции Дамаск прошли многотысячные концерты и ярмарки.

    В частности, массовые народные гуляния состоялись в населенных пунктах Забадани и Блудан. Мирные жители смогли организовать праздники подобного масштаба впервые за семь лет.

    «Боевиков отсюда выгнали около года назад, но только сейчас мы смогли позволить устроить людям торжество», — рассказал журналистам глава администрации Забадани Басиль ад-Далати, по словам которого, празднества будут теперь проходить регулярно. 

    Как считает градоначальник, прошедшая ярмарка не только призвана укрепить дух уже вернувшихся в родные дома жителей, но и показывает всем тем, кто еще не успел вернуться, что жизнь в городе стала мирной и безопасной.

    «Спасибо России, что она помогла нам освободить сотни сирийских городов от боевиков. Город Блудан стал первым городом, которому выпала честь так масштабно отметить это событие», — цитирует РИА Новости заместителя губернатора провинции Дамаск Ратеба Адаса.

    Как напоминает «Газета.ru», бои в ближайших пригородах сирийской столицы продолжались в течение шести лет. В мае текущего года САА при поддержке ВКС РФ завершила освобождение провинции от террористов.

    Автор: Константин Терехов
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