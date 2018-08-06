Сирия: в провинции Дамаск прошли многотысячные концерты и ярмарки

Дамаск, 6 августа. В Сирии в освобожденных от террористов населенных пунктах в провинции Дамаск прошли многотысячные концерты и ярмарки.

В частности, массовые народные гуляния состоялись в населенных пунктах Забадани и Блудан. Мирные жители смогли организовать праздники подобного масштаба впервые за семь лет.

«Боевиков отсюда выгнали около года назад, но только сейчас мы смогли позволить устроить людям торжество», — рассказал журналистам глава администрации Забадани Басиль ад-Далати, по словам которого, празднества будут теперь проходить регулярно.

Как считает градоначальник, прошедшая ярмарка не только призвана укрепить дух уже вернувшихся в родные дома жителей, но и показывает всем тем, кто еще не успел вернуться, что жизнь в городе стала мирной и безопасной.

«Спасибо России, что она помогла нам освободить сотни сирийских городов от боевиков. Город Блудан стал первым городом, которому выпала честь так масштабно отметить это событие», — цитирует РИА Новости заместителя губернатора провинции Дамаск Ратеба Адаса.

Как напоминает «Газета.ru», бои в ближайших пригородах сирийской столицы продолжались в течение шести лет. В мае текущего года САА при поддержке ВКС РФ завершила освобождение провинции от террористов.