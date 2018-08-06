Посольство РФ в США обвинило Госдеп в «мегафонной дипломатии»

Вашингтон, 6 августа. Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки обвинило государственный департамент в «мегафонной дипломатии».

Официальное заявление на эту тему размещено на сайте ведомства на фоне вызова временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова в американское внешнеполитическое ведомство.

Как напоминает «Газета.ru», российского дипломата вызвали в государственный департамент в связи с обвинениями со стороны властей Соединенных Штатов в адрес России в некой «агрессивной пропаганде».

«О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе? Мы развенчивали абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства, которых приведено не было», — отмечено в заявлении.

В российском дипломатическом ведомстве добавили, что Россия не может отвечать за некие публикации в социальных сетях, где от лица неизвестных идет пропаганда насилия и раскола в США.

«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что государственный департамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», — резюмируют в российском посольстве в Вашингтоне.

Напомним, что Москва неоднократно опровергала обвинения во «вмешательстве» в свой адрес, указывая на голословность подобных заявлений властей США, которые не привели никаких доказательств, подтверждающих факт «вмешательства».